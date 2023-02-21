«Это они развязали войну»: Путин раскрыл обман Запада

Россия использует силу, чтобы закончить войну, развязанную Западом на Украине. Заверения западных стран о приверженности к миру обернулись жестокой ложью. Донбасс с 2014 года ждал, когда Россия придет ему на помощь, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«Мы терпеливо вели переговоры, но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания и заверения о стремлении к миру обернулись жестокой ложью. Запад закрывал глаза на политические убийства на Украине, издевательства над верующими», – сказал Путин.

США и НАТО использовали дипломатическую завесу, чтобы скрыть свои агрессивные действия: расширение альянса, размещение военных баз и секретных лабораторий у границ России. Сейчас западные лидеры открыто признаются, что «готовили порабощенную Украину к войне».

«Они открыто признаются, упиваются своим вероломством, называя минские соглашения блефом, дипломатическим спектаклем. Когда в Донбассе лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они играли краплеными картами», – напомнил президент.

Путин напомнил, что США добровольно выходили из договоров по сдерживанию, разрывали соглашения, поддерживающие мир на планете. Россия была готова к диалогу и настаивала, что Европа и все страны мира нуждаются в единой нерушимой системе безопасности, но получала невнятную реакцию в ответ.

В декабре 2021 года Москва направила западным партерам проекты договоров по гарантиям безопасности, но по ключевым позициям получила прямой отказ.

«Стало ясно, что отмашка на реализацию агрессивных планов уже дана, и Запад не собирался останавливаться. К февралю все было готово для очередной карательной акции в Донбассе. Это они развязали войну, а мы использует силу, чтобы ее остановить», – подчеркнул Путин.

Москва, Наталья Рязанова

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