Путин выступил за создание фонда помощи ветеранам и семьям погибших в СВО

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил создать специальный фонд для оказания адресной и комплексной помощи ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов.

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки», – сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, данный фонд также будет решать вопросы реабилитации и санитарно-курортного лечения, а также помогать в образовании и трудоустройстве.

Важной задачей фонда станет организация долговременного ухода за ветеранами на дому, обеспечение протезирования для всех, кто в этом нуждается, подчеркнул Путин.

Президент поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по социальной политике и регионами решить в кратчайшие сроки все организационные вопросы по работе фонда. По словам президента, порядок оказания помощи ветеранам и семьям погибших в СВО должен быть организован по принципу «одного окна» – без «казенщины и бюрократии».

Путин отметил, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, координатор, который в режиме реального времени будет решать все возникающие вопросы. Глава государства рассчитывает, что эта система будет развернута во всех регионах страны уже в этом году.

Москва, Наталья Петрова

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