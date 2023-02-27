Боррель указал на рост напряженности в мире

Глобальные кризисы накапливаются, а в мире нет единства для борьбы с ними, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Миру не хватает лидерства, отметил дипломат в своем блоге после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Если смотреть за пределы Украины, то видно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо неадекватна. Лидерства и единства не хватает», – написал политик.

Он отметил, что многие считают существующую международную систему устаревшей, далекой от равноправия и неспособной действовать. В то же время конфликт на Украине и напряженность в отношениях США и КНР «рвут ткань того, что мы называем «международным порядком, основанным на правилах».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила ЕС в попрании принципов, на которых он создавался, в безоглядной поддержке киевского режима. Обещая Украине членство в союзе, Брюссель заявил об «общности ценностей». Фактически признал свою солидарность с тотальным подавлением инакомыслия, попранием свободы слова, грубым нарушением языковых и конфессиональных прав на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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