Папа Римский составил свой «мирный план» по Украине и предложил Ватикан для переговоров

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с Папой Римским в понедельник, 27 февраля, заявил, что Папа Франциск составил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине и предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров, – сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на документ, представленный Севастьяновым, пишет, что в плане Папы Римского переговоры названы инструментом достижения мира, а Ватикан предлагается в качестве площадки для таких переговоров.

«Один мир для всех! Причина любой войны – эгоизм и нежелание слышать собеседника, поэтому, в любой войне, в любом конфликте виноваты все (Достоевский). Примирение и взаимное прощение – основная христианская добродетель. Святой Престол и Ватикан является переговорной площадкой для всех. Рим – город мира! Цель переговоров – долгий и справедливый мир для всех», – говорится в документе.

Кроме того, в мирном плане Папы Римского говорится, что «все стороны должны прекратить наступление, сесть за стол переговоров и обсудить свои позиции. Стороны конфликта не должны вооружаться другими странами. ... Долгий и справедливый мир, залогом которого является инклюзивность, уважение к культуре и языку и сотрудничество для всех, включая Россию, Украину и Европу».

Рим, Иван Бабурин

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