Ватикан уверяет, что ведёт тайные переговоры с Москвой по Украине

У Святого престола якобы состоялись контакты с Киевом и Москвой по урегулированию украинского кризиса. На данный момент «есть новости, но они конфиденциальные».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролини, комментируя опровержения этих контактов российской и украинской сторонами.

«Они, представители Украины и РФ, сказали, что ничего о мирной миссии не знают, но потом были контакты, в которых с обеих сторон выяснилось, что это было недопонимание, недоразумение», – сказал он.

Ранее Паролини уже выражал удивление по этому поводу, утверждая, что «Киев и Москва знают о существовании мирной миссии Папы Римского Франциска, но почему-то это отрицают».

«Мирная миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом», – говорил он.

На днях Папа Римский заявил, что «Ватикан участвует в миротворческой миссии по урегулированию конфликта на Украине», однако в Киеве и Москве сообщили, что ничего о ней не знают, а в США между тем подтвердили, что якобы в курсе этой инициативы.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»