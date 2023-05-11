На Украине заявили о попытках заставить Киев пойти на переговоры с Москвой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о попытках со стороны других стран посадить Киев за стол переговоров на условиях России. По его словам, уже запущена большая кампания. Однако Киев не пойдет на это, заявил глава СНБО.

«Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы поскорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу, – сказал Данилов в эфире украинского ТВ. – Очень много предложений из разных стран».

Однако, по его словам, если президент страны Владимир Зеленский решится на переговоры с Россией, то только на условиях Киева, сообщает «Страна.ua». «Никто национальные интересы сдавать не собирается», – сказал он. Ранее среди условий начала переговоров Зеленский называл вывод российских войск.

Надо отметить, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом, однако Украина, как заявляли в Кремле, должна учитывать новые реалии.

Москва, Наталья Петрова

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