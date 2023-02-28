Путин подписал закон о запрете иностранных слов в русском языке

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

В документе, опубликованном во вторник, 28 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится что изменения внесены в закон «О государственном языке РФ». Закон «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным».

Обновленный закон «совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка».

Законом вводятся такие понятия, как «нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка».

Следует отметить, что в документе также прописан перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы. Во всех упомянутых сферах «если есть текст на иностранном языке, то текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению, то есть иметь одинаковые параметры – цвет, тип и размер шрифта».

«При использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», – отмечается в законе «О государственном языке РФ».

Москва, Иван Бабурин

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