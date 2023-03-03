После принятия закона об иностранных словах в интернете начали искать Даля и Ожегова

На фоне обсуждения закона о государственном языке, который регулирует употребление заимствованных слов, пользователи Свердловской области стали чаще обращаться к онлайн-словарям.

По анализу больших данных «Мегафона», на этой неделе запросов стало в 2,9 раза больше, чем на предыдущей. Наибольший интерес у свердловчан зафиксирован к словарю Ожегова – вырос в 3,6 раза. В 2,2 раза повысился спрос на словарь Ушакова и в 1,9 раза – на словарь Даля, который отличается большим числом синонимов, в том числе к иностранным словам.

В Екатеринбурге и Свердловской области наблюдался самый высокий рост трафика среди регионов УрФО.

Повышенное внимание жителей к этому вопросу также подтверждает статистика поисковых запросов «Яндекс.Вордстат». Индекс интереса к закону у жителей Екатеринбурга повысился на 30%. Столица Урала вошла в топ-3 городов России по числу показов страниц данной тематики, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Как уже сообщал «Новый День», 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»