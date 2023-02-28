Блинкен: США помогут странам Центральной Азии порвать с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии (формат C5+1) в Астане во вторник, 28 февраля, заявил, что США выдадут компаниям Центральной Азии лицензии от американских санкций, чтобы дать им время на «разрыв связей с Россией», – сообщает Газета.uz.

В ходе общения с журналистами Боинкен сказал: «Вашингтон выдает лицензии, чтобы дать компаниям время свернуть отношения с российскими фирмами, которые оказались под санкциями, диверсифицировать свои торговые отношения. … США помогут смягчить последствия антироссийских санкций для стран Центральной Азии. США понимают, что санкции против России имеют побочные экономические эффекты, поэтому приложат все усилия, чтобы смягчить и минимизировать их. Будет выделено $25 млн. для диверсификации торговли и создания рабочих мест в Центральной Азии».

«Санкции, которые десятки стран мира вводят в отношении России, а также экспортный контроль возникли не на пустом месте. США и другие страны пытаются оказать максимально возможное давление на Россию, чтобы добиться вывода войск и восстановления суверенитета Украины. Мы очень внимательно следим за соблюдением санкций и ведем постоянную дискуссию с рядом стран, включая наших партнеров по С5 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), по поводу побочных экономических эффектов», – подчеркнул глава Госдепа и добавил: «США также планируют оказать помощь в обучении английскому языку, разработке систем электронных платежей и обучении вернувшихся трудовых мигрантов».

Астана, Иван Бабурин

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