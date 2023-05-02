Туркмения разработала дорожную карту сотрудничества с США

В Туркменистане разработали дорожную карту сотрудничества с США на 2023-2024 годы. Об этом сообщает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Документ представил президенту страны Сердару Бердымухамедову министр иностранных дел Рашид Мередов. Дорожная карта была разработана по итогам рабочего визита туркменской делегации в США, который прошел 23-24 апреля.

В документе предлагается продолжать укрепление договорно-правовой базы отношений и подготовить рамочный план организации визитов различного уровня. Глава государства предложения одобрил и поручил продолжить работу по укреплению имеющегося солидного потенциала в партнерстве двух государств.

На встрече Мередова с госсекретарем США Энтони Блинкеном стороны заявили, что основным направлением сотрудничества двух стран должны стать передовые цифровые технологии и инновационные подходы. При этом одним из приоритетов собеседники назвали вопросы охраны окружающей среды.

Ашхабад, Зоя Осколкова

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