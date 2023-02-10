«Тревожнейший звоночек»: на постсоветском пространстве наметились опасные тенденции

В отношениях России с государствами постсоветского пространства наметились тревожные тенденции – в большей степени это касается Казахстана, Армении, Азербайджана и Молдовы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на презентации рейтинга Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) о дружественности коммуникационных режимов приграничных РФ государств.

В частности, заместитель директора по научной работе НИИРК Валентина Комлева обратила внимание, что в 2022 году в группу дружественных коммуникационных режимов на постсоветском пространстве вошли 8 стран – Белоруссия, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Армения, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан. В числе относительно лояльных Москве отмечены Грузия и Молдова. К недружественным эксперты отнесли Латвию, Литву, Эстонию и Украину.

«В этом году чуть снизили свои показатели в рейтинге Армения, Азербайджан и Казахстан по причине того, что эксперты дали меньшие оценки по сравнению с прошлым годом, в частности, по группе – статус России как внешнеполитического партнера. Вместе с тем, например, Узбекистан и Туркменистан получили более высокие оценки по этому показателю. Узбекистан в целом улучшил свои позиции, поднявшись на 3-е место», – пояснила Комлева.

При этом эксперт отметила, что в группе дружественных стран были выделены колеблющиеся – это Армения, Казахстан и Кыргызстан, которые заявляли о своей многовекторности. «По мнению наших экспертов в этих странах, в ближайшее время будут официально меняться правила и условия коммуникаций с Россией, и, вероятно, будет меняться информационный контент. Критическими маркерами этих изменений в нашей методике являются позиция страны в отношении русского языка, российских и местных русскоязычных СМИ и политико-исторической памяти. Вектор изменений будет зависеть не только от самой страны, но и от способности России выбрать правильную коммуникационную стратегию в отношении этих стран», – пояснила она.

Вместе с тем, Комлева выделила Молдову, которая входит в группу относительно дружественных государств, но «идет по пути ухудшения условий коммуникаций практически по всем направлениям». «Власти Молдовы, вероятно, повели страну по прибалтийскому сценарию – отчуждению от России, росту враждебности и преференций для радикальных антироссийских сил. Неделю назад буквально были внесены изменения в уголовный кодекс РМ. Они ужесточили меры в отношении сепаратистов, и там теперь есть статья, которая называется «незаконная информационная структура». И в принципе под эту статью попадают все СМИ и организации, которые решаются транслировать повестку, отличную от мнения властной политической элиты», – подчеркнула она.

Кроме того, эксперт отметила, что практически во всех постсоветских государствах усилился контроль за информационным контентом, цензурируется вся информация о РФ. «Активизировались западные и не только западные НКО, которых в сумме значительно больше, чем российских или дружественно настроенных в отношении РФ. Они используют отличные от России технологии работы, весьма эффективные в определенных социальных группах. Даже в странах, ограничивающих деятельность иностранных НКО, например, Туркменистан или Узбекистан, они эффективно выстраивают коммуникации в онлайн-форматах», – подчеркнула Комлева.

«В группе недружественных стран продолжается эксперимент над населением, и по такому экспериментальному пути решила идти и политическая элита Молдовы. Под политическим давлением и страхом наказания людей заставляют, по сути, стирать из памяти свою жизненную историю, свое прошлое, своих предков. Блокируются все возможности поддержания по этой линии контактов с Россией и русскими. Было бы неправильно думать, что с этим согласно все население, когда политэлита вмешивается в их личную жизнь – личная история, им не дают возможность посетить захоронения своих предков», – подытожила Комлева.

Со своей стороны глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО (У) МИД РФ, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко обратил внимание на «три тревожных звоночка» для России на постсоветском пространстве. «Казахстан, Армения и Азербайджан – дружественные страны, в которых есть тенденция к ухудшению. И если, например, в случае с Арменией и Азербайджаном это понятно – может быть ввязано с конфликтной ситуацией, которая там сейчас происходит. Но Казахстан-то! Который, давайте назовем вещи своими именами, год назад Россия спасла от госпереворота и, возможно, еще худших событий. Негативная динамика за этот год, на мой взгляд, это тревожнейший звоночек», – пояснил он.

«Считаю, что несколько оптимистично эксперты оценили ситуацию в Молдове, что она идет в позитив… И нам очень важно не пропустить окно возможностей в отношениях с Грузией… На мой взгляд, эта картина (представленная в рейтинге), это объективное зеркало для нас и для наших партнеров. Эта та картина, которую стоит обсудить серьезно и системно», – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

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