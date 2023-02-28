Из граничащих с Украиной территорий Белгородской области началось переселение граждан

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 28 февраля, заявил, что начинается переселение граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах, – сообщают СМИ.

Комментируя итоги состоявшихся накануне народных сходов жителей по вопросу переселения из приграничных районов, Гладков сказал: «Прошли сходы граждан, мы согласовали порядок выделения жилья с министерством строительства России и уже сегодня начали проводить работу. Власти региона обсудили с гражданами интересующие их вопросы. Сложные жизненные ситуации каждого будут решаться в индивидуальном порядке».

«Всего в регионе насчитывается свыше 3,7 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ. … Если у жителей имущество было утрачено, то власти постараются помочь им из внебюджетных источников с закупкой основной мебели: кухонь, шкафов, мягкой мебели и кроватей. Наша задача – как можно быстрее предоставить новое жилье взамен утраченного при обстрелах», – подчеркнул белгородский губернатор.

В пресс-службе главы региона также уточнили, что в понедельник по поручению Гладкова сходы граждан прошли в пяти муниципалитетах: Шебекинском и Валуйском городских округах, Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах. Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства рассказали жителям о вариантах переселения и механизме предоставления жилья, при этом многие сразу сообщили, что готовы рассмотреть предлагаемые варианты».

«Все квартиры, предложенные жителям, будут с чистовой отделкой, а их площадь – не меньше утраченного жилья. … По поручению президента России Владимира Путина из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений было выделено 9,4 млрд рублей. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС. Готовые квартиры или строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников», – сообщили в пресс-службе губернатора Белгородской области.

Белгород, Иван Бабурин

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