Пострадавшая при обстреле белгородка перенесла операцию

Врачи диагностировали у пострадавшей при обстреле жительницы Белгородского района открытую черепно-мозговую травму. Потребовалась срочная операция, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, женщина перенесла операцию.
«При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция и пациентка находится в реанимационном отделении», – написал губернатор в телеграм-канале.
Пострадавшая находится под постоянным врачебным контролем, но ее состояние нестабильно. Губернатор заверил, что врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.
Утром Белгородский район попал под обстрел с украинской стороны. Сработала система противовоздушной обороны и сбила четыре ракеты, но обломки снарядов упали на жилой район.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube