Пострадавшая при обстреле белгородка перенесла операцию

Врачи диагностировали у пострадавшей при обстреле жительницы Белгородского района открытую черепно-мозговую травму. Потребовалась срочная операция, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, женщина перенесла операцию.

«При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция и пациентка находится в реанимационном отделении», – написал губернатор в телеграм-канале.

Пострадавшая находится под постоянным врачебным контролем, но ее состояние нестабильно. Губернатор заверил, что врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Утром Белгородский район попал под обстрел с украинской стороны. Сработала система противовоздушной обороны и сбила четыре ракеты, но обломки снарядов упали на жилой район.

Белгород, Наталья Рязанова

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