В Белгородской области при обстреле ВСУ ранен мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгородского района со стороны украинских войск. При артиллерийском ударе пострадал один человек.

«Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что снарядом поврежден ангар на территории сельхозпредприятия. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Об очередном обстреле со стороны Украины также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Под артиллерийский обстрел попал поселок Белевица Погарского района. Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Белгород, Брянск, Наталья Петрова

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