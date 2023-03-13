Под Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты, пострадал один человек

Белгородская область попала под обстрел со стороны Украины. По предварительным данным, пострадал один человек.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сработала система противовоздушной обороны. Было сбито четыре ракеты, обломки снарядов упали на жилой район.

«Есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В результате пострадала местная жительница. Бригада скорой помощи везет ее больницу. У женщины сотрясение головного мозга. «Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

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