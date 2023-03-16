Система ПВО сработала над Белгородом

Система противовоздушной обороны сработала ночью над Белгородом. Город снова обстреляли с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ночью опять сработало ПВО. Есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях в городе Белгороде. Восстановительные работы начинаются сегодня», – написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков отметил, что обстрелы участились. Меньше чем за неделю повреждены почти 60 жилых домов.

«За последние четыре дня и четыре ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль. Держу ситуацию на контроле», – добавил губернатор.

Он заверил, что в области есть все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта. Восстановительные работы уже начались.

Накануне приграничные поселения Белгородской области несколько раз становились мишенью для украинских боевиков. Под обстрел попали село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе, город Шебекино.

Белгород, Наталья Рязанова

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