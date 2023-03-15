ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область

Украинские войска второй раз за день обстреляли приграничную территорию Белгородской области. Удару подверглось село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Глядков.
«Самое главное – пострадавших нет. Есть разрушения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены забор и фасад», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Оперативные службы устраняют последствия обстрела, добавил он.
Ранее сегодня ВСУ обстреляли город Шебекино. По данным Гладкова, никто не пострадал, но повреждены несколько частных домов, гаражный кооператив и автомобиль.
Поздним вечером 14 марта система ПВО сбила три украинские ракеты над Белгородом. Один из обломков упал на жилой сектор, есть повреждения. По информации мэрии города, на данный момент зафиксированы повреждения в 21 частном доме и 5 квартирах.
Белгород, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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