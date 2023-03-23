В белгородском селе нарушено газоснабжение после обстрела ВСУ

Приграничное село Тишанка в Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны. В результате в поселении была нарушена подача газа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков заверил, что оперативные и аварийные службы уже устраняют последствия обстрела. Глава района Сергей Бикетов выехал на место происшествия для контроля ситуации.

Ранее в результате артиллерийского удара ВСУ по селу Борисовка Волоконовского района погиб человек. Он работал сторожем на сельскохозяйственном предприятии, на территорию которого прилетело большинство снарядов.

Белгород, Наталья Рязанова

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