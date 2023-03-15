ПВО сбила три ракеты над Белгородом

Белгород и район попали под ночной обстрел, но система ПВО сработала вовремя. Сбиты три ракеты, никто не пострадал.

Система ПВО сработала около 23:00 часов 14 марта. Ракеты уничтожены, но один из обломков упал на жилой сектор в Белгороде, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Один из обломков попал в жилой сектор в Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района», – написал губернатор в телеграм-канале.

Мэр города Валентин Демидов уточнил, что пострадали девять частных домов и четыре квартиры. Никто из жильцов не ранен, но людям предложили временно разместиться в гостинице.

«Зафиксированы разрушения в девяти частных домах и четырех квартирах: выбиты или треснули оконные стекла, посечены осколками крыши. Повреждено два автомобиля. К счастью, никто не пострадал», – сообщил глава города в соцсетях.

Оперативные службы осмотрели всю затронутую происшествием территорию, во время обхода проверили каждый дом и квартиру. Развернут оперштаб для сбора данных о последствиях обстрела для дальнейшего восстановления имущества.

Накануне система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Осколки упали на крышу гаража частного жилого домовладения, но никто не пострадал.

Белгород, Наталья Рязанова

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