Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

В Белгородской области системой противовоздушной обороны сбит беспилотник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Это произошло над Белгородским районом, уточнил он. Обошлось без пострадавших.

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения – осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения», – написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, на место выехали все оперативные службы.

Ранее сегодня губернатор сообщил, что ночью в регионе работали силы ПВО. Он отметил, что никто не пострадал.

Напомним, утром 13 марта система ПВО сбила в Белгородском районе четыре украинские ракеты. Обломки снарядов упали на жилой район. Серьезно пострадала женщина. Сейчас она находится в реанимации. «Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву», – сообщил сегодня Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

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