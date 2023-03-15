Шебекино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Пострадавших нет, но повреждены здания и автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. В районе подстанции горит сухая трава», – написал губернатор в телеграм-канале.

Он заверил, что аварийные и оперативные службы уже устраняют последствия обстрела на местах.

По данным портала go31, областной главк МЧС за текущие сутки семь раз с помощью СМС предупреждал жителей приграничных поселков об обстрелах с украинской стороны. В разное время сообщения с призывом переждать опасность в укрытии получили жители хутора Нижние Мельницы и села Логачёвка Валуйского округа, хутора Лозовая Рудка Белгородского района, села Староселье Краснояружского района, села Безымено в Грайворонском горокруге.

Губернатор Гладков подтвердил работу систем ПВО поздним вечером 14 марта. Обломки ракеты упали на жилой сектор Белгорода.

Шебекино, Наталья Рязанова

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