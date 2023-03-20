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Понедельник, 20 марта 2023, 13:59 мск

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Брянское село попало под обстрел с украинской стороны

Расположенное недалеко от границы с Украиной село в Брянской области попало под минометный обстрел. Никто из жителей не пострадал, но повреждены дома, рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня украинские националисты произвели минометный обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. Повреждены два жилых домовладения, нарушено энергоснабжение», – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор заверил, что на местах происшествия уже работают оперативные службы.

Ранее без света остались жители деревни Раковка Климовского района. Обстрел с украинской стороны повредил дом и линии электропередач.

© 2023, РИА «Новый День»

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