Власти опровергли данные о попытке атаки дрона ВСУ на химзавод под Брянском

Оперативные службы Брянской области не подтвердили информацию о попытке атаки украинского беспилотника на химический завод в районе города Сельцо. Об этом сообщило региональное правительство.

Как отмечается в сообщении, ранее в СМИ и телеграм-каналах распространилась недостоверная информация о попытке атаки дрона ВСУ на Брянский химический завод, расположенный неподалеку от города Сельцо. По их сведениям, дрон якобы был сбит российской системой ПВО «Панцирь» в нескольких километрах от предполагаемого места удара

Чиновники напомнили об уголовной ответственности за распространение фейковой информации и призвали доверять только официальным источникам.

Брянск, Наталья Петрова

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