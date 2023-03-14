Власти опровергли данные о попытке атаки дрона ВСУ на химзавод под Брянском

Оперативные службы Брянской области не подтвердили информацию о попытке атаки украинского беспилотника на химический завод в районе города Сельцо. Об этом сообщило региональное правительство.
Как отмечается в сообщении, ранее в СМИ и телеграм-каналах распространилась недостоверная информация о попытке атаки дрона ВСУ на Брянский химический завод, расположенный неподалеку от города Сельцо. По их сведениям, дрон якобы был сбит российской системой ПВО «Панцирь» в нескольких километрах от предполагаемого места удара
Чиновники напомнили об уголовной ответственности за распространение фейковой информации и призвали доверять только официальным источникам.
Брянск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube