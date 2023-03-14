Дрон ВСУ пытался атаковать химзавод в Брянской области

Беспилотник ВСУ безуспешно пытался атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. Дрон сбила российская система ПВО «Панцирь» в нескольких километрах от места предполагаемого удара. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, беспилотник был запущен с территории Украины на границе с Брянской областью. БПЛА летел на малой высоте по направлению к химзаводу, когда его перехватила система ПВО.

Место падения дрона оцеплено. Саперы изучают обломки летательного аппарата.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике рядом с Белгородом. Никто не пострадал.

Брянск, Наталья Петрова

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