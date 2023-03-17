На станцию «Дружба» под Брянском с дрона сбросили бомбу

На нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. Подобное происходит третий день подряд. По предварительным данным, пострадавших нет.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) обнаружили возле трансформаторной подстанции. Предположительно, оно было сброшено на территорию с беспилотного летательного аппарата, передает Baza.

При осмотре выяснилось, что СВУ состояло из металлического корпуса и было снаряжено поражающими элементами в виде шариков размером до 5 мм, а также водоустойчивым взрывчатым веществом, которое используется, например, для горнопроходческих работ, уточняет Shot.

Взрывное устройство обезвредили саперы. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее сотрудники «Транснефти» обнаружили взрывные устройства на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области. Предполагается, что атака также проводилась с помощью дронов.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

Брянск, Зоя Осколкова

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