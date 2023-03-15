У нефтепровода «Дружба» в Брянской области обнаружили взрывные устройства

Сотрудники «Транснефти» обнаружили на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Действительно, на территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим», – сказал Демин.

Он подчеркнул, что в течение всего 2023 года НПС «Новозыбков» перекачку нефти не осуществляет, резервуарный парк пустой.

«Характер боевой части – металлические шарики – говорит о том, что организаторы диверсии задумывали не разрушение объекта, а убийство людей из числа гражданского персонала, обслуживающего станцию нефтепровода «Дружба». Ведутся следственные действия, НПС «Новозыбков» не пострадала», – добавил Демин.

С начала февраля текущего года уже несколько раз появлялась информация об обстрелах нефтепровода «Дружба» и его инфраструктуры со стороны ВСУ. В частности, 1 февраля Демин сообщал о попытке обстрела вечером 31 января НПС «Новозыбков» в Брянской области. В результате попадания снаряда на территорию станции пострадавших не было, нефтепровод «Дружба» продолжал работать штатно.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что Россия может принять дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов ТЭК, чтобы ликвидировать саму возможность обстрелов со стороны Украины.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

Москва, Андрей Дорофеев

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