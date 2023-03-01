До 15 лет тюрьмы: в Госдуму внесли законопроект о наказании за дискредитацию участников СВО

В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, включая добровольческие формирования. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Нарушителей предполагается наказывать штрафом до 5 млн рублей, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы сроком до 15 лет.

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, второе чтение поправок пройдет в четверг, 2 марта. В случае поддержки законопроекта третье чтение состоится 14 марта, уточнил председатель Госдумы.

Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что подготовлены поправки в статью 20.3.3 КоАП и статьи 207.3 и 280.3 УК, которые вводят дополнительные основания для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ, и за публичное распространение заведомо ложных сведений о них.

В конце января спикер Госдумы поручил главам комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву срочно изучить вопрос о возможности внесения изменений об установлении ответственности за дискредитацию всех участников СВО на Украине. Этому предшествовало обращение владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Вячеслава Володина. Об этом сообщала пресс-служба нижней палаты парламента.

Напомним, в марте прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной и уголовной ответственности за дискредитацию российской армии и фейках о военных. Так, по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность по статье 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. В случае тяжких последствий нарушителю грозит тюремный срок до пяти лет.

Максимальное наказание за нарушение статьи 207.3 УК РФ (фейки о ВС РФ) составляет 15 лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

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