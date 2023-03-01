Финляндия начала строить забор на границе с Россией

Финляндия приступила к строительству заграждений вдоль границы с Россией. Пилотный проект планируют завершить к концу июня, сообщила финская пограничная служба.

«В Пелколе началось строительство экспериментального ограждения протяженностью около трех километров по обеим сторонам пограничного пункта Иматра. Помимо Пелколы, на экспериментальном этапе в районе гарнизона Иммола будет построено барьерное ограждение длиной около 300 метров», – говорится в сообщении.

28 февраля на месте будущего заграждения в Пелколе начали расчистку леса. В марте там начнут строить дорогу и забор, после этого появится система технического наблюдения.

Ограждение около гарнизона Иммола также станет испытательным полигоном для технологий наблюдения под эгидой Академии пограничной и береговой охраны.

Финские власти в октябре включили шесть миллионов евро на проект ограждения в дополнениях к бюджету. МВД Финляндии заявило, что 200 км забора поставят в наиболее важных для пограничного контроля местах. Общая протяженность российско-финской границы – 1300 км.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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