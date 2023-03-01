США заявили о поддержке нового правительства Молдавии

США пообещали поддержку новому правительству Молдавии и «амбициозной программе реформ», сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонные переговоры с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном. Политики обсудили углубление диалога и укрепление отношений между двумя странами, поддержку США «амбициозной программы реформ, инициированной правительством в процессе европейской интеграции».

Донфрид также подтвердила «поддержку США программе правительства по внедрению реформ, а также процессу укрепления экономики и энергетики страны», передает «Интерфакс».

Ранее премьер-министр Речан заявил, что настаивает на сворачивании миротворческой миссии и выводе из Приднестровья оперативной группы российских войск.

Кишинев, Наталья Рязанова

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