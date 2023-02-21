Премьер-министр Молдавии настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан настаивает на выводе из Приднестровья оперативной группы российских войск. По его словам, речь идет не о сворачивании миротворческой миссии.

«Речь идет об оперативной группе российских войск – более полутора тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории республики Молдова без законных на то оснований. И Россия неоднократно подтверждала обязательства по выводу остатков бывшей 14-й армии», – заявил Речан, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Молдавия вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы. Россия обязалась сделать это, и не один раз. Мы должны убедиться, что Россия выполнит обещанное. Это и означает демилитаризацию», – подчеркнул премьер-министр.

«Наша цель – сохранить мир и стабильность, в том числе, на левом берегу Днестра. Молдавия придерживается мирного пути урегулирования приднестровского конфликта», – добавил Речан.

Ранее премьер-министр Молдавии также заявлял о необходимости «демилитаризации» Приднестровья. В ответ пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков советовал Кишиневу быть осторожнее с высказываниями, касающимися российских миротворцев в Приднестровье и отношений с Россией.

Москва, Светлана Антонова

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