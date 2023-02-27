Генерал СБУ рассказал, когда Молдова решится на захват Приднестровья

Молдова пока боится ответных ракетных ударов России в случае попытки Кишинёва двинуть войска на Тирасполь. Однако, как только молдавская армия получит западные средства ПВО, вопрос Приднестровья будет решён «в кратчайшие сроки» при негласной помощи ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун.

«Самая большая проблема Молдовы, об этом, кстати, Россия предупредила, что они будут считать нападение на Приднестровье нападением на Россию… они побаиваются, что ракетные обстрелы начнутся со стороны Черного моря по Молдове. А не имея ПВО, они будут просто беззащитны... Я думаю, вопрос о возможном прикрытии неба над Молдовой решался, в том числе и во время пребывания Майи Санду в Варшаве и ее встречи с Байденом. Если этот вопрос будет решен официально или неофициально, то, думаю, Молдова сможет спокойно, даже без помощи Украины обеспечить ликвидацию этого анклава в данный момент. А если Украина поможет, официально или неофициально, то думаю, что вопрос будет решен очень быстро», – приводит слова Ягуна «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»