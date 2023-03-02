Лавров и Блинкен встретились на встрече СМИД G20 впервые с лета 2022 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретились на заседании Совета глав МИД G20 в Дели. В предыдущий раз главы дипведомств России и США общались по телефону в июле 2022 года.

Встреча министров стран «Группы двадцати» началось с минуты молчания по погибшим в результате землетрясений в Турции и Сирии. Кадры начала заседания опубликовало агентство AFP.

Москва и Вашингтон подтвердили, что встреча один на один между Лавровым и Блинкеном не запланирована. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Штаты просто отодвинули дипломатию на второй план.

«Позиция США обозначена четко и давно: они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру. Дипломатию, видимо, отодвинули на второй план. Сейчас уже возникают вопросы – почему? Оттого, что они не владеют или не верят в нее, или просто потому, что разрушение является логикой вообще внешней политики США», – приводят слова дипломата «Известия».

Дели, Наталья Рязанова

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