СМИ раскрыли выгоду чиновников в США от помощи Украине

«Безвозмездная помощь» Киеву принесла миллионы долларов некоторым чиновникам в Вашингтоне. Продвижение военной помощи для Украины помогло заработать на подрядах для Пентагона, пишет The Guardian.

Компании ВПК получили новые контракты на оружие и амуницию на миллиарды долларов и могут заключить новые, если конфликт затянется. Их лоббисты заработали миллионы долларов, продвигая инициативы военной помощи для Киева.

«Конфликт между Россией и Украиной вынудил некоторых крупнейших игроков лоббистской индустрии совершить немыслимое – лоббировать бесплатно», – иронично указано в статье. Бывший сотрудник американского Минюста Дэвид Лауфман подтвердил, что на его памяти такого «бескорыстия» никогда не было.

Эксперт подсчитал, что из обещанных Вашингтоном 40 млрд долларов в Киев дойдут порядка 10%. Кроме того, 3,9 млрд отправят на поддержку ВС США в Европе, 6 млрд – на тренировку ВСУ американскими специалистами, на 9 млрд организуют восполнение запасов вооружений США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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