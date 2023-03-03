Путин подписал указ о работе компаний в условиях военного положения

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, срывающих сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения. Права акционеров таких компаний будут приостанавливаться. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу или исполнителями, участвующими в поставках продукции... по государственному оборонному заказу, своих обязательств по государственному контракту впредь до отмены военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия органов его управления», – сказано в документе.

В указе говорится, что на основании предложений Минпромторга России в таком случае определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа предприятия.

Согласно документу, кабмину России поручено сформировать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ рабочую группу по вопросам работы компаний, участвующих в выполнении гособоронзаказа в период действия военного положения. Рабочая группа будет заниматься оценкой выполнения предприятиями гособоронзаказа, а также определением управляющих организаций в случае введения в компаниях внешнего управления.

Напомним, в конце декабря Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК заявил, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа по производству и поставкам вооружений и военной техникив в 2023 году в полном объеме.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2023 году объемы гособоронзаказа будут увеличены в 1,5 раза. По его словам, в прошлом году уровень выполнения гособоронзаказа по основным образцам вооружения и военной техники достиг 91%.

Москва, Наталья Петрова

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