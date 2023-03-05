Байден предупредил Шольца о новой роли ФРГ в конфликте на Украине – сенатор Климов

Президент США Джо Байден при личной встрече мог предупредить канцлера ФРГ Олафа Шольца о новой ключевой роли Германии в конфликте на Украине. Берлину придется взять на себя основное бремя поддержки Киева, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Это более похоже на инструктаж спецагента его кураторами, чем переговоры глав суверенных стран. Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди», – написал сенатор в телеграм-канале.

Климов предположил, что следующие подобные переговоры Вашингтон проведет с Парижем, «окончательно превращая ЕС в свою колонию».

Ранее днем спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США заставляют Европу финансировать киевский режим, а сами несут не такие значительные издержки, как европейские страны. Особенно с учетом последствий антироссийских санкций, ударивших по Европе.

«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте – 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши. Страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций. Общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 млрд евро. Германии это стоило 7,2% ВВП», – написал Володин в телеграм-канале.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что Вашингтон и его сателлиты пытаются создать «глобальную колониальную империю, где будет слышен только голос Запада». Для всего мира настал момент истины: отстаивать свободу выбора и свои ценности или покориться диктату коллективного Запада во главе с США.

Москва, Наталья Рязанова

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