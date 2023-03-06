Сунак объявит о росте оборонных расходов на $6 млрд на встрече с Байденом

Британский премьер-министр Риши Сунак объявит о росте оборонных расходов страны на встрече с президентом США Джо Байденом. Великобритания планирует вложить в армию дополнительно пять миллиардов фунтов стерлингов (шесть миллиардов долларов), пишет Daily Mail.

По данным издания, запасы вооружений и амуниции истощены после военной помощи Украине. Некоторые части британских вооруженных сил находятся в откровенно бедственном положении. Министр обороны Бен Уоллес требовал нарастить оборонные расходы на восемь миллиардов, но глава кабмина посчитал сумму слишком большой.

Ожидается, что Сунак сообщит о дополнительных расходах во время переговоров с Джо Байденом и австралийским лидером Энтони Альбанезе по поводу пакта об атомных подводных лодках AUKUS.

Ранее парламент Японии предварительно одобрил проект военного бюджета на рекордные для страны 50 млрд долларов. Но Токио возмутился, когда Пекин анонсировал увеличение военного бюджета на 7,2%, т.е. до 224,8 млрд долларов.

Лондон, Наталья Рязанова

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