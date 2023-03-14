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Вторник, 14 марта 2023, 11:18 мск

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Трамп назвал своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах

Дональд Трамп Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп считает своего однопартийца губернатора штата Флорида Рона Десантиса основным возможным соперником в предстоящих выборах на пост главы Белого дома. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что все может измениться и никто не знает, что произойдет. «Но не думаю, что у нас будет много проблем», – заключил миллиардер.

При этом Трамп отметил, что теперь, вероятно, жалеет о поддержке Десантиса в ходе его выборной кампании на пост губернатора Флориды в 2018 году. Десантис напомнил ему кандидата в президенты от Республиканской партии 2012 года Митта Ромни.

«Поэтому я не думаю, что у тебя здесь (на предстоящих президентских выборах прим. – Ред.) все будет хорошо. Но мы собираемся это выяснить», – заключил политик.

Ранее Десантис высказался за урезание помощи Украине. Губернатор Флориды в эфире Fox News заявил, что дальнейшая вовлеченность в «территориальный спор между Украиной и Россией» не входит в число американских интересов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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