Финляндия отправит Украине €29 млн

Власти Финляндии пообещали отправить Украине помощь в 29 млн евро, сообщил финский МИД. Деньги передадут Киеву по программам ООН и Красного Креста.

«Украина запросила поддержку у Финляндии для неотложных и долгосрочных потребностей, связанных с образованием, окружающей средой и радиационной безопасностью. Финляндия предоставит Украине 29 млн евро», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Финляндия выделит 15 млн евро на гуманитарную помощь. Из них 5 млн евро будут доставлены ​​через Украинский гуманитарный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 5,4 млн проведут через Всемирную продовольственную программу и Международный комитет Красного Креста. Еще 14 млн евро Хельсинки отправят Киеву на сотрудничество в целях развития.

Вашингтон заявил о готовности предоставить Украине новый пакет военной помощи 400 млн долларов. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и боевых машин Bradley, мостоукладчики для бронетранспортеров.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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