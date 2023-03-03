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Пятница, 3 марта 2023, 10:33 мск

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США выделят новую военную помощь Украине на $400 млн

США готовы предоставить Украине новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц американской администрации.

Ожидается, что это станет главной темой переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые пройдут сегодня, 3 марта, в Белом доме.

В новый пакет военной помощи войдут в основном боеприпасы для РСЗО HIMARS и для боевых машин Bradley, а также мостоукладчики для бронетранспортеров, сообщили два официальных лица США и человек, знакомый с пакетом военной помощи.

Отмечается, что Вашингтон за последний год предоставил Киеву оружия и военной техники почти на $32 млрд.

Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США 3 марта объявит о новом пакете военной помощи Украине. Она будет состоять из боеприпасов для HIMARS и артиллерии, уточнил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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