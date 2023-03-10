Захарова: «Не увидеть» гонения на Украинскую православную церковь у США больше не получится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 10 марта, комментируя изгнание украинской властью монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, заявила, что «не увидеть» это у США больше не получиться.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Монахов УПЦ Киево-Печерской лавры обязали покинуть здания монастыря в срок до 29 марта. В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз «не увидеть» гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится».

Москва, Иван Бабурин

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