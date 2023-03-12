Патриарх Кирилл призвал международное сообщество остановить изгнание монахов из Киево-Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания религиозным и политическим лидерам мира с призывом не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Глава РПЦ попросил международное сообщество «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря».

Обращения патриарха Кирилла адресованы главам поместных Православных церквей, папе римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и другим религиозным и политическим лидерам.

«Киево-Печерская лавра – это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур», – отметил патриарх Кирилл в послании, выдержки из которого опубликованы на сайте Московского патриархата.

Принудительное закрытие монастыря приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека и многими другими актами международного значения, заявил глава РПЦ.

«На протяжении тысячелетней истории обители она (лавра. – прим. ред.) неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и откровенных гонений на христиан. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря», – говорится в обращении. Глава РПЦ при этом указал, новые поколения монахов вновь возродили обитель «при минимальной помощи государства, а то и отсутствии таковой».

Патриарх Кирилл также упомянул, что обнародованный украинскими СМИ ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерского монастыря «обращает на себя внимание отсутствием в нем достаточных юридических обоснований». Причем «работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из лавры – не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины», – сказано в обращении.

Глава РПЦ сообщил, что решению об изгнании монахов предшествовал целый ряд мер давления на монашескую общину Киево-Печерской лавры, в том числе «унизительные обыски», расторжение договора с монастырем о пользовании двумя его крупнейшими храмами, клеветническая информационная кампания с участием государственных СМИ и радикальных политиков против монастыря – «с призывами к его изъятию из пользования общины и даже к насильственному захвату».

«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом», – подчеркнул патриарх.

Напомним, 10 марта руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (находится в подчинении украинского минкульта) потребовало от монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. Власти объяснили решение нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании. В январе настоятель лавры митрополит Павел обвинил украинских чиновников в гонениях на УПЦ.

УПЦ в прошлом году самовольно вышла из-под юрисдикции Московского патриархата РПЦ, однако украинские власти считают, что она по-прежнему связана с Москвой. В конце декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украинская православная церковь должна «откреститься» от Московского патриархата.

Москва, Наталья Петрова

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