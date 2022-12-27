Наместник Киево-Печерской Лавры призвал Зеленского «не забирать у людей веру»

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) во вторник, 27 декабря, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви Московского патриархата два храма на территории Лавры, – сообщают СМИ.

В своем видеообращении к главе киевского режима митрополит Павел (Лебедь) сказал: «Хотите забрать веру у людей? Хотите забрать последнюю надежду? Не делайте этого!»

«Директор музея (национального заповедника «Киево-Печерская лавра») сообщил, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а уже на следующий день, 1 января, не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов», – добавил священнослужитель.

Ранее сегодня министр культуры и информационной политики украинского режима Александр Ткаченко заявил, что ведомство будет рекомендовать не продлевать аренду Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры для Украинской православной церкви (Московского патриархата).

В эфире национального телемарафона глава украинского минкульта сказал: «Действительно подходит срок окончания аренды Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре. Соответственно к нам обратился директор заповедника по информированию о данном вопросе. Мы, во исполнение указа президента относительно проверки состояния использования имущества Лавры, будем рекомендовать, так как приказать мы не можем, такое соглашение не продлевать… Пока проверка не будет завершена дальнейшее использование храмов невозможно».

В свою очередь, глава раскольнической УПЦ Епифаний заявил, что будет добиваться передачи Киево-Печерской Лавры в свое распоряжение.

Киев, Иван Бабурин

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