Киевский режим передал Киево-Печерскую Лавру в собственность ПЦУ и ввел санкции против иерархов УПЦ из Крыма и Донбасса

Киевский режим в пятницу, 2 декабря, передал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру Православной Церкви Украины (ПЦУ), которая самовольно вышла из-под юрисдикции Московского патриархата Русской Православной церкви, – сообщают украинские СМИ.

Пресс-служба ПЦУ сообщает, что Лавра зарегистрирована Едином государственном реестре Украины, как мужской монастырь Православной Церкви Украины.

«Устав монастыря был зарегистрирован 1 декабря, а уже 2 декабря сведения о нем были внесены в Единый реестр (номер юрлица в реестре – 45081205). Возглавлять монастырь как юридическое лицо будет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Сергей Думенко), который по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры», – говорится в сообщении ПЦУ.

Следует отметить, что накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» подверг рестрикциям наместника Лавры и иерархов Украинской Православной Церкви (УПЦ) из Крыма и Донбасса.

Под санкции киевского режима попали: наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (в миру Петр Лебедь); митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви Ростислав Швец; епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви Константин Чернышев; епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников;

архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Александр Таранов; митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Олег Иванов; епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Алексей Масленников; епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии» Вячеслав Опанасенко; управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон (в миру Владимир Удовенко).

«Санкции включают блокирование активов и банковских счетов, лишение государственных наград и прочие меры», – говорится в указе Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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