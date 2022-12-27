Киевский режим принуждает УПЦ «официально откреститься» от принадлежности к Московскому патриархату

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 27 декабря заявил, что Украинская православная церковь должна «откреститься» от Московского патриархата, – передает Интерфакс-Украина.

Как сообщает агентство, в эфире телемарафона, обращаясь к иерархам УПЦ, Данилов сказал: «Наше общество после 24 февраля будет требовать справедливости. Если вы прячете подчиненность Московскому патриархату, то, как вы можете смотреть в глаза? Сегодня один деятель обращался к президенту. К совести своей обратитесь! Они начали прятаться, что они не имеют отношения к Московии, это некрасиво. Официально откреститесь!»

Ранее сегодня наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской православной церкви Московского патриархата два храма на территории Лавры.

В своем видеообращении к главе киевского режима митрополит Павел (Лебедь) сказал: «Хотите забрать веру у людей? Хотите забрать последнюю надежду? Не делайте этого!»

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»