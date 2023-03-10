Фон дер Ляйен и Байден обеспокоены обходом антироссийских санкций

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден по итогам совместной встречи в пятницу, 10 марта, заявили, что они обсуждали проблемы, вызванные с обходом санкций против России, – сообщают СМИ.

Фон дер Ляйен, в частности, сказала: «Обсуждение серьезно коснулось санкций. Мы уже ввели десять пакетов действенных санкций. Теперь фокус – на исполнении и предупреждении обхода. Это тема для нас очень важна».

В совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен и Джо Байдена, распространенном по итогам встречи также говорится: «Мы углубляем совместную работу по активному обеспечению соблюдения наших санкций и экспортных ограничений, а также по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации, в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину. В качестве одной из составляющих этого мы совместно делаем новые шаги, направленные против дополнительных субъектов в третьих странах по всему миру, чтобы помешать оказанию поддержки России в ведении войны из любой части планеты, где это выявляется. … Мы продолжим совместно работать над усилением экономических ограничений, чтобы обеспечить дальнейший рост издержек для России».

Также глава Еврокомисии и президент США заявили, что на встрече обсуждалась поддержка Украины.

«Мы подробно обсуждали войну на Украине, в том числе, финансовую и военную поддержку. Наш главный сигнал – мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – говорится в совместном заявлении.

Вашингтон, Иван Бабурин

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