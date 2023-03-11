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Суббота, 11 марта 2023, 15:07 мск

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ЕС усилит контроль над реэкспортом подсанкционных товаров и технологий в Россию

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз намерен попросить третьи страны усилить экспортный контроль за передовыми технологиями и другими товарами, которые Россия может использовать при производстве военной продукции. Просьба коснется стран, в которых наблюдается всплеск импорта подобных товаров из ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает агентство, экспорт полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран «Большой семерки» в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля. Однако поставки из Евросоюза и G7 в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и ряд других стран Восточной Европы и Центральной Азии, резко выросли. В свою очередь, экспорт из этих стран в Россию также значительно вырос.

По словам источников, цель просьбы об усиленном экспортном контроле – определить, попадают ли подсанкционные товары и высокие технологии в Россию. Брюссель попросит третьи страны расширить отслеживание и сбор информации о торговых потоках. Под мониторинг попадут сотни подпадающих под санкции товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

ЕС и союзники в настоящее время все больше внимания уделяют затыканию любых лазеек и предотвращению обхода западных санкций в отношении России. США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы ограничить торговые потоки с Россией. На этой неделе сообщалось, что Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден по итогам совместной встречи заявили, что обсуждали проблемы, связанные с обходом санкций против России. По словам руководителя ЕК, основное внимание будет сфокусировано на соблюдении санкций и предупреждение обхода ограничительных мер. «В рамках этого мы вместе предпринимаем новые шаги, чтобы нацелиться на дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы подорвать поддержку России в ведении войны из любого уголка мира, где она идентифицирована», – говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен и Байдена.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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