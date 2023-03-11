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Конфликт на Украине

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Суббота, 11 марта 2023, 09:10 мск

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«Это безумие»: в США предостерегли от ввода войск НАТО на Украину

Фото: официальный сайт НАТО

Ввод войск Североатлантического блока на территорию Украины может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Западным странам лучше еще раз подумать, прежде чем предпринимать подобный шаг, подчеркнул он.

«Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска. Или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», – написал политик в своем твиттере.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Запад «очень близок» к тому, чтобы всерьез обсуждать отправку своих солдат на Украину. «Мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны, ведь речь шла о Луганске и Донецке, получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день», – заявил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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