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Воскресенье, 12 марта 2023, 12:23 мск

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Володин анонсировал отчет Мишустина в Госдуме

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Госдума заслушает ежегодный отчет главы правительства Михаила Мишустина о работе кабмина за прошлый год 22 либо 23 марта. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Точная дата станет известна на следующей неделе.

«22-23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит председатель правительства», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер уточнил, что депутаты из профильных комитетов в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами, а с понедельника, 13 марта, начнутся встречи фракций с премьер-министром.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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