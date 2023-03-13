КНДР пригрозила США сверхмощными контрмерами

КНДР пригрозил ответить «сверхмощными контрмерами» на враждебные выпады США, которые достигли предела, заявил северокорейский МИД. Пхеньян отверг все обвинения в нарушении прав человека и заявил, что постоянно набирающие обороты учения США и Южной Кореи вынуждают КНДР проводить ракетные испытания.

«Злобные враждебные акты США против нашего государства дошли до серьезного предела. Каждый раз, когда больше не могут поднимать «ядерный вопрос», Штаты собирают сателлиты и начинают происки в области «прав человека». КНДР решительно осуждает и всесторонне отвергает их», – цитирует заявление ЦТАК.

Дипломаты отметили, что противостояние США и КНДР является не только «сравнением сил», но и столкновением идей и форм государственного строя. Северная Корея намерена сурово защищать свой суверенитет по всем направлениям.

«Для последовательной защиты суверенитета, права и интересов государства КНДР будет отвечать сверхмощными контрмерами на самые гнусные заговорщические вылазки США и их сателлитов», – предупредили в МИД.

На фоне совместных военных учений США и Южной Кореи Freedom Shield, которые пройдут с 13 по 23 марта, КНДР провела запуск двух крылатых ракет. Ракеты стартовали с подводной лодки и пролетели около 1,5 тыс. км. Параллельно с Freedom Shield состоятся крупные полевые учения Warrior Shield.

Напомним, США запросили неофициальную встречу членов Совбеза ООН по нарушениям прав человека в Северной Корее. Ожидается, что встреча может состояться 17 марта.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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