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Пятница, 23 декабря 2022, 11:49 мск

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Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Баллистическая ракета, выпущенная, предположительно, с территории Северной Кореи, упала вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сообщение о ракетном пуске в КНДР поступило от береговой охраны Японии. Экипажи находящихся поблизости судов призвали соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в море.

За 2022 год северокорейские военные выпустили 67 ракет. Кроме того, КНДР трижды испытывала крылатые ракеты, производила артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.

На прошлой неделе Пхеньян испытал на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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